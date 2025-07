LIVE Sinner-Alcaraz 4-6 4-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il n1 tiene a 30 il servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Serve&volley di Alcaraz, volée non risolutiva e passante di rovescio lungolinea di Sinner. 40-0 Ace esterno. 30-0 Battuta al corpo, lunga la risposta di Sinner con il diritto. 15-0 Quarto ace per Alcaraz, ancora nessuno per l’italiano. 4-2 Diritto di Sinner sul nastro e poi nel campo dello spagnolo. La ruota gira. 40-30 Servizio vincente al centro a 217 kmh. 30-30 Battuta al centro, lunga la risposta di diritto dello spagnolo. 15-30 Altro errore di Sinner con il diritto lungolinea. Dispiace perché non sta giocando come ci ha abituato. Seconda. 15-15 Risponde ancora Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it

