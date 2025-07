Treni a Ferragosto 2 ore in più per tratte Roma-Milano e Milano-Napoli M5s attacca | Ritardi osceni e senza preavviso ma orari annunciati e indicati nei biglietti Fs e Italo da un anno

L'allungamento dei tempi di percorrenza sulle tratte ad alta velocità dall'11 al 17 agosto 2025 è dovuto ai lavori legati al Pnrr e all'ordinaria manutenzione, annunciati un anno fa e programmati nella settimana in cui si registra un calo dei viaggiatori pendolari Nella settimana di Ferragost. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Treni, a Ferragosto 2 ore in più per tratte Roma-Milano e Milano-Napoli, M5s attacca: "Ritardi osceni e senza preavviso", ma orari annunciati e indicati nei biglietti Fs e Italo da un anno

