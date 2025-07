Gianluca Vacchi se ne è andato Siamo Sconvolti | salta la serata alla Fogliano Arena

Ha dell’incredibile quanto accanto ieri sera alla Fogliano Arena dove era in programma, nell’ambito del calendario estivo di eventi, la serata con Gianluca Vacchi, imprenditore, influencer e dj famoso soprattutto per il suo stile di vita in cui il lusso viene ostentato e per la sua forte presenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Fogliano Arena, il dj Gianluca Vacchi se ne va: spettacolo annullato; “Gianluca Vacchi se ne è andato. Siamo Sconvolti”: salta la serata alla Fogliano Arena; Latina Lido, due serate di spettacolo alla Fogliano Arena.

Fogliano Arena, il dj Gianluca Vacchi se ne va: spettacolo annullato - Inizia così il video su fb di Gianluca Boldreghini, titolare dell'hotel Fogliano, che descrive quanto accaduto ieri sera all'Arena: in ... Lo riporta latinaoggi.eu

Fogliano Arena, problemi tecnici: Gianluca Vacchi se ne va senza esibirsi - Ad annunciarlo, con una diretta Facebook intorno alle 2 di questa notte, è stato direttamente Gianluca Boldreghini, ... Riporta msn.com