Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarĂ trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrĂ riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrĂ trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Lulù Selassié scioccata da Toffanin: la dura replica dopo l'intervista di Bortuzzo a "Verissimo"

