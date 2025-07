Guidonia si illumina un nuovo playground tra le case popolari

Un nuovo playground per Guidonia Montecelio. L’amministrazione comunale ha infatti ottenuto un importante finanziamento di 200mia euro nell’ambito del bando “Illumina” promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, ideata da Sport e Salute. Un nuovo. 🔗 Leggi su Romatoday.it