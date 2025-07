L’ultima sfida della sanità africana | sopravvivere al taglio degli aiuti di Usa e Ue

C’è una nuova pandemia che potrebbe colpire nei prossimi anni l’Africa. Non si tratta però di un virus o di una nuova malattia infettiva. La vera nuova pandemia è legata allo stop ai finanziamenti a favore della sanità africana. Secondo uno studio pubblicato nei giorni scorsi su The Lancet, il taglio drastico osservato negli ultimi mesi negli aiuti al continente potrebbe avere un effetto pari a quello di un’epidemia. In particolare, potrebbero esserci da qui al 2030 qualcosa come 14 milioni di morti in più rispetto alla media e ai casi attuali. Il dito dello studio della rivist a è puntato soprattutto sui tagli relativi al programma Usaid, voluti a inizio anno dal presidente Usa Donald Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com

