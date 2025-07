Comuzzo Juve | torna di moda il nome del difensore della Fiorentina Perché piace così tanto ai bianconeri e qual è la strategia per il possibile colpo dalla Viola

Comuzzo Juve: il difensore della Fiorentina è tornato nei radar della Vecchia Signora. Il motivo e qual è il piano per portarlo a Torino. Il calciomercato Juve continua a pianificare il futuro della propria difesa e, in linea con la strategia di costruire un solido nucleo italiano, torna a monitorare con grande attenzione uno dei talenti più promettenti della Serie A. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, sul taccuino della dirigenza bianconera è riemerso con forza il nome di Pietro Comuzzo, giovane e promettente difensore centrale della Fiorentina. L'identikit: chi è Pietro Comuzzo, il gigante della Viola.

Kalulu Juve, il difensore torna a parlare dopo la squalifica: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO - Kalulu Juve, il difensore parla dopo la squalifica di due giornate: «Non è il modo in cui volevo finire questa stagione» – FOTO La Serie A di Pierre Kalulu si conclude ufficialmente dopo la decisione del Giudice Sportivo, che gli ha inflitto due giornate di squalifica in Serie A .

Juve, torna d'attualità il grande obiettivo: è lui il colpo per la difesa -  Il club bianconero lavora al mercato in vista della prossima stagione: torna in auge un grande obiettivo della scorsa sessione, è lui il preferito

Sponsor Juve, adesso è ufficiale: torna Jeep insieme a Visit Detroit! Saranno i front-of-shirt partner: comunicato e annuncio social - Sponsor Juve, adesso è ufficiale: torna Jeep insieme a Visit Detroit! Saranno i front-of-shirt partner: comunicato e annuncio social La Juve ha comunicato il nuovo sponsor per la stagione 2025/26.

Danilo torna sulla visita alla Juve: "Perché è stata speciale" Il difensore del Flamengo racconta dell'incontro avuto con Alex Sandro dagli ex compagni bianconeri Toh, guarda chi si rivede! L'addio dalla Juve si è materializzato, ma il cuore di Danilo e Alex Sand

Altro problema per Carnesecchi; Bremer, il muro Juve torna in campo e scatena i social. E Fagioli non dimentica; Maldini va all'Atalanta. Calabria al Bologna, ci siamo: tutte le news di mercato. Rivivi la diretta.

Fiorentina Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Fiorentina Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2024/25 La Juve torna in campo dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta in ...

Fortini torna alla Fiorentina, il saluto della Juve Stabia: "Grande impegno e attaccamento alla maglia" - Con un comunicato attraverso il suo sito ufficiale, la Juve Stabia ha ufficializzato l'addio: "La S.