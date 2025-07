Il Napoli sblocca Osimhen | ok al Galatasaray i dettagli della maxi operazione | CMIT

Victor Osimhen sarĂ un calciatore del Galatasaray: si sblocca l’affare con il Napoli, ecco tutti i dettagli dell’operazione La trattativa piĂą importante dell’estate sta per avere un lieto fine. Un lieto fine per il Napoli, per il Galatasaray e soprattutto per Victor Osimhen, che vuole tornare a Istanbul. Il Napoli sblocca lo stallo con il Galatasaray: Osimhen in partenza (LaPresse) Calciomercato.it Nella notte tra venerdì e sabato è arrivata l’ultima offerta decisiva, quella piĂą convincente di tutti, da parte dei giallorossi. De Laurentiis ha valutato attentamente le modalitĂ di pagamento e ha atteso le carte delle garanzie bancarie promesse. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Napoli “sblocca” Osimhen: ok al Galatasaray, i dettagli della maxi operazione | CM.IT

