Roma incendio in chiesa evangelica | un ferito grave

(Adnkronos) – Fiamme in una chiesa evangelica di Roma oggi domenica 13 luglio. L'incendio ha coinvolto alcuni locali all'interno dell'edificio religioso in via della Marranella sprigionando un denso fumo nero che ha interessato abitazioni al piano terra anche nella limitrofa via Gerardo Mercatore. Una persona è rimasta gravemente ferita.  Due squadre dei vigili del fuoco . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: roma - incendio - chiesa - evangelica

