Campania maxi-operazione contro le truffe online | 23 indagati e oltre 2.000 SIM sequestrate

Una vasta operazione della Polizia Postale è stata condotta in Campania contro un’organizzazione dedita alle truffe informatiche su scala nazionale. L’attivitĂ investigativa ha portato al sequestro di oltre 2.000 schede SIM, utilizzate per attivare falsi account online e mettere a segno frodi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

