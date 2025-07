Maturità due casi di scena muta all’orale per protesta Valditara annuncia riforma | Chi boicotta sarà bocciato

Dopo i casi dei due ragazzi veneti che si sono presentati all'esame orale rifiutandosi di sostenerlo, il ministro dell'Istruzione fa sapere che una riforma in arrivo potrebbe non rendere pi√Ļ possibile un gesto simile in futuro Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si √® p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it ¬© Ilgiornaleditalia.it - Maturit√†, due casi di scena muta all‚Äôorale ‚Äúper protesta‚ÄĚ, Valditara annuncia riforma: ‚ÄúChi boicotta sar√† bocciato‚ÄĚ

Dopo i recenti casi di studenti che hanno scelto di fare scena muta all'orale dell'esame di maturità, così come è accaduto prima a Padova poi qualche giorno dopo a Belluno, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha preso in considerazion

Maturità, Valditara dopo i casi veneti: «Bocciato chi boicotta l'orale. Pronta la riforma, comportamenti inammissibili» - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Rai News 24 è intervenuto sul caso dei due ragazzi che in Veneto non hanno voluto sostenere gli orali e ... Secondo msn.com

Maturità, Valditara: «Chi boicotta l'orale sarà bocciato, vale per chi non si presenta o per chi decide di non rispondere» - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara a Rai News 24 è intervenuto sul caso dei due ragazzi che in Veneto non hanno voluto sostenere gli orali e ... Segnala msn.com