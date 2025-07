SWITCH SaltyNX 1.31 e FPSLocker 2.21 | La Combinazione Perfetta per il Tuo Nintendo Switch!

Se sei un appassionato di modding sul Nintendo Switch, avrai sicuramente sentito parlare di SaltyNX  e FPSLocker, due strumenti essenziali per migliorare le prestazioni dei tuoi giochi. Con l’ultima versione SaltyNX 1.3.1  e FPSLocker 2.2.1, sono state introdotte nuove funzionalità e importanti correzioni che rendono l’esperienza ancora più fluida e personalizzabile. Novità in SaltyNX 1.3.1.  Sincronizzazione separata dello schermo in modalità handheld e docked Grazie al supporto di FPSLocker 2.2.1+, ora puoi impostare refresh rate diversi a seconda che la console sia in portatile o in dock!  Fix per memory leak nella lettura della configurazione del display esterno Risolto un problema che poteva causare crash del sistema durante l’uso di display esterni. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH] SaltyNX 1.3.1 e FPSLocker 2.2.1: La Combinazione Perfetta per il Tuo Nintendo Switch!

In questa notizia si parla di: switch - nintendo - saltynx - fpslocker

Nintendo Switch 2, un video ha svelato le specifiche di processore e scheda video? - Nintendo Switch 2 continua a far parlare di sé, e questa volta lo fa grazie ad un’analisi video che potrebbe aver rivelato il cuore tecnologico della nuova console ibrida di casa Nintendo.

Nintendo Switch 2, la corsa ai pre-order: cosa devi sapere per non restare a mani vuote - Sommario. Sistema di pre-order complesso: Nintendo utilizza un sistema a inviti tramite il My Nintendo Store, con priorità per utenti specifici.

Nintendo Switch 2: Lo spot pubblicitario che spiega tutto - Con il lancio globale fissato per il 5 giugno 2025, Nintendo ha ufficialmente dato il via alla campagna promozionale di Nintendo Switch 2, e lo ha fatto con un colpo secco ma mirato: un nuovo spot televisivo di 30 secondi pubblicato sul proprio canale YouTube nordamericano.

[Scena Switch] Rilasciato SaltyNX v1.3.0; [Scena Switch] Rilasciato FPSLocker v2.1.1; [Scena Switch] Rilasciato SaltyNX v1.2.6.

Nintendo Switch 2: le 10 cose da fare subito dopo averla tirata fuori ... - Ecco le prime cose da fare con Nintendo Switch 2: aggiornare il sistema, trasferire dati, impostare controlli parentali e scaricare giochi gratis. Si legge su everyeye.it