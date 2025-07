Asllani irrita l’Inter il no al Betis e ad altre destinazioni | l’albanese complica i piani dei nerazzurri sul mercato? Spunta la soluzione ideale per lui

Asllani irrita l’Inter, il no al Betis e ad altre destinazioni: l’albanese complica i piani dei nerazzurri sul mercato? Ecco la soluzione ideale per lui. Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 del mercato Inter, sta vivendo un periodo particolarmente delicato sul mercato. Nonostante le molteplici richieste, è proprio il giocatore a non apprezzare le proposte che stanno arrivando, creando così un piccolo caso in casa nerazzurra. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza, capeggiata da Marotta e Ausilio, sperava di incassare circa 15 milioni di euro dalla sua cessione, ma finora le squadre italiane non sembrano intenzionate a sborsare una cifra simile. 🔗 Leggi su Internews24.com

