L’Italia ha conquistato il primo posto nella fase preliminare della Nations League di volley femminile, infilando dodici successi consecutivi e chiudendo questo segmento della competizione da imbattuta. Le Campionesse Olimpiche si sono qualificate alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante, che andranno in scena a Lodz (Polonia) dal 23 al 27 luglio. Le azzurre affronteranno ai quarti di finale l’ottava classificata in una partita da dentro o fuori per meritarsi la semifinale contro la vincente del confronto tra quarta e quinta, mentre dall’altra parte del tabellone sono previste le sfide tra seconda e settima e tra terza e sesta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi affronta l’Italia ai quarti della Nations League di volley femminile? Prossima avversaria, data, programma