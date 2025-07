Fiorentina al via la nuova stagione | ecco l' elenco dei convocati per il ritiro

Il nuovo ciclo targato Stefano Pioli √® pronto a cominciare. Domani, luned√¨ 14 luglio, la Fiorentina dar√† il via ufficialmente alla stagione 20252026 con l'inizio del ritiro al Viola Park. L'ex allenatore dell'Al-Nassr, arrivato oggi al Viola Park dove ha incontrato Daniele Prad√® e Alessandro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: fiorentina - stagione - ritiro - ecco

Fiorentina, piove sul bagnato per Palladino: attacco decimato, stagione finita? - Allarme infortuni per i viola, il tecnico deve rinunciare a un altro attaccante: il rischio è che l’annata si concluda già adesso Delusione forte, in casa Fiorentina, per il mancato accesso alla finale di Conference League, con l’eliminazione contro il Betis avvenuta in maniera dolorosa, ai supplementari.

Fiorentina, Palladino: "Se la stagione è negativa è responsabilità mia. Pradè? Giusto fare riflessioni" - Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Bologna: `Sapete l`emergenza.

Violamania: servono riflessioni ma non c'è tempo. Ora la stagione della Fiorentina rischia di diventare anonima - Se volessimo stilare una classifica delle parole che sono state pronunciate il maggior numero di volte dai dirigenti della Fiorentina e dai suoi.

RITIRO VIOLA PARK 2025? Ecco il programma ? I biglietti per accedere a tutte le attività saranno online a partire da venerdì 11 Luglio. Tutte le info: https://acffiorentina.com/news/ritiro-al-viola-park-2025-tutte-le-info-080825… Vi aspettiamo #forza Vai su X

? Inizierà lunedì 14 luglio il ritiro pre-campionato della @acffiorentina in vista della stagione 2025-26. ? La squadra di mister Pioli svolgerà 2 sessioni di allenamento al giorno, una la mattina ed una il pomeriggio. I tifosi viola potranno assistere alle sessi Vai su Facebook

Fiorentina, al via la nuova stagione: ecco l'elenco dei convocati per il ritiro; Fiorentina, ecco Pioli al Viola Park. Il tecnico comincia l‚Äôavventura: ‚ÄúTornare qui √® speciale‚ÄĚ; Fiorentina, via al ritiro al Viola Park, ecco il programma completo.

Fiorentina, al via la nuova stagione: ecco l'elenco dei convocati per il ritiro - Stefano Pioli, arrivato quest'oggi al Viola Park, ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte al ritiro estivo ... firenzetoday.it scrive

Fiorentina, ecco Pioli al Viola Park. Il tecnico comincia la sua nuova avventura - Stasera l'elenco dei convocati del ritiro che comincerà domani. Lo riporta msn.com