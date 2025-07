Domenico Nardo ha condiviso su Facebook un intenso e toccante ricordo della figlia Rachele, venuta a mancare meno di un anno fa, a soli 20 anni. Tra pochi giorni sarebbe stato il suo 21° compleanno (il 15 luglio), un traguardo che non potrĂ mai raggiungere. Nel post pubblicato oggi, Domenico scrive: “Facebook mi ricorda questo momento. 13 luglio 2024. Ma io non ho mai dimenticato. Sempre con noi Rachelina. Per sempre. Un grande abbraccio”. Un messaggio semplice e profondo che esprime tutto l’amore e la memoria di un padre per la sua amata figlia, un ricordo che resta vivo nel cuore della famiglia e di chi le ha voluto bene. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Commovente ricordo di Domenico Nardo su Facebook: il pensiero per la figlia Rachele