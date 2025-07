Giustizia Uilpa | Ignorata l' emergenza il personale amministrativo è al collasso

"Le recenti dichiarazioni del ministro della giustizia Carlo Nordio, che ipotizzano misure straordinarie come il richiamo in servizio dei magistrati in pensione, l’impiego dei tirocinanti anche presso le Corti d’appello e lo spostamento dei giudici da tribunali "virtuosi" a quelli in difficoltĂ . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it