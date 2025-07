Il film di spionaggio sottovalutato di henry cavill merita un sequel sorprendente

Il film The Man From U.N.C.L.E., diretto da Guy Ritchie, rappresenta una delle sue opere più apprezzate, anche se il suo successo al botteghino non ha soddisfatto le aspettative. Nonostante le recensioni positive e un punteggio del 68% su Rotten Tomatoes, l’incasso globale di circa 110 milioni di dollari su un budget di 80 milioni ha limitato le possibilità di sviluppare un seguito cinematografico. La produzione si è fermata, lasciando aperta solo la speranza tra i fan di vedere una continuazione della saga. Col passare del tempo, il film ha acquisito maggiore popolarità come esempio di thriller spionistico sottovalutato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il film di spionaggio sottovalutato di henry cavill merita un sequel sorprendente

