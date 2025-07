Netanyahu | Ok all' intesa ma da Gaza non ce ne andiamo | Raid per errore di Israele su un sito di distribuzione d' acqua | decine di morti tra cui 6 bimbi

Il premier israeliano contro il Nyt: "Non ho prolungato la guerra per restare al potere". Media: l'esercito ha ucciso comandante di un battaglione di Hamas. Netanyahu: "Ok all'intesa ma da Gaza non ce ne andiamo" | Raid "per errore" di Israele su un sito di distribuzione d'acqua: decine di morti, tra cui 6 bimbi

Meloni si schiera con Netanyahu, ad aprile 2026 rinnovo del memorandum d'intesa Italia-Israele per cooperazione militare e no a sanzioni - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha confermato che il memorandum sarĂ rinnovato in automatico nel 2026; Bonelli di Avs: "Dovreste vergognarvi, ipocriti" Il governo Meloni si schiera con Netanyahu.

Trump rilancia l’intesa con Hamas: vertice con Netanyahu per fermare la guerra - Il primo ciclo di colloqui indiretti tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi si è concluso senza risultati concreti.

Bombe Idf su sito di distribuzione acqua a Nuseirat, 10 morti tra cui 6 bambini, Idf: errore tecnico - Il sito Ynet riporta : La città umanitari a Gaza costerà a Israele 4 milairdi di dollari; Netanyahu, ok all'intesa ma non ce ne andiamo da Gaza; Israele Hamas, le news. Raid su sito di distribuzione acqua: 6 bimbi morti. ldf: “Malfunzionamento”.

Netanyahu, ok all'intesa ma non ce ne andiamo da Gaza - Vuole che ce ne andiamo, così può riarmarsi, così può attaccarci ancora e ancora. Scrive ansa.it

