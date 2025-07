Italia è record! Le azzurre di Velasco annientano l' Olanda 3-0 | è la 26ª vittoria di fila

Eguagliata la squadra di Barbolini tra il 2007 e il 2008: top scorer della partita Antropova con 25 punti. Ora l’appuntamento è per le Final Eight di Nations League a Lodz dal 23 al 27 luglio dove la nostra Nazionale affronterà una tra Germania e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Italia, è record! Le azzurre di Velasco annientano l'Olanda 3-0: è la 26ª vittoria di fila

In questa notizia si parla di: italia - record - azzurre - velasco

Influenza da record, mai così tanti casi in Italia. Bassetti: «Sarà sempre peggio, in futuro anche 20 milioni» - La stagione influenzale che ci stiamo lasciando alle spalle sarà ricordata in molti Paesi come una delle più intense degli ultimi anni.

Dimmi La Verità | Gianluca Caramanna: «Estate record per turismo in Italia. Idee del governo per crescere». - Ecco #DimmiLaVerità del 16 maggio 2025. Ospite l'on. Gianluca Caramanna, responsabile Turismo di Fdi.

Giro d'Italia a Napoli, il sindaco Manfredi: "Quattro tappe consecutive sono un record nel ciclismo recente" - “È il grande giorno. Per il quarto anno consecutivo, 750 milioni di telespettatori di audience potenziale dei 200 Paesi collegati dai 5 continenti avranno la possibilità di ammirare alcuni dei luoghi più belli al mondo e di fare un viaggio nell’incanto e nella storia.

Italia, è record! Le azzurre di Velasco annientano l'Olanda 3-0: è la 26esima vittoria di fila Vai su X

VNL F.: L'Italia vola, battuta anche la Serbia. Decima vittoria di fila per le azzurre di Velasco Leggi la news su Volleyball.it+ - Scarica l'APP APPLE STORE - https://apple.co/4jVHK8e PLAY STORE (Android) - https://bit.ly/4gExnms Vai su Facebook

Italia, è record! Le azzurre di Velasco annientano l'Olanda 3-0: è la 26ª vittoria di fila; L'Italia di Velasco riscrive la storia! 26 vittorie di fila, è record; Volley femminile, Italia da record! Eguagliata la striscia di vittorie di fila, Velasco pareggia Barbolini.

Italia, è record! Le azzurre di Velasco annientano l'Olanda 3-0: è la 26esima vittoria di fila - Eguagliata la squadra di Barbolini tra il 2007 e il 2008: top scorer della partita Antropova con 25 punti. Scrive gazzetta.it

Nations League, Italia da record: 26 vittorie consecutive in match ufficiali - In Nations League, le Azzurre hanno battuto anche l’Olanda 3- Come scrive msn.com