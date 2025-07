annegati nella barbaria

Al peggio non c’è mai fine ma filmare con il telefonino un ragazzo che annega nel lago è tra i punti più bassi dell’umana contemporaneità. E ancor più se il fine è anche condividere le immagini in una sorta di fiera e ostentata comunicazione dell’orrore e di un perverso dire “io c’ero”. Era già accaduto ed è successo ancora sabato ad Abbadia Lariana, come hanno detto numerosi testimoni, dove Isa è annegato davanti a decine di persone: qualcuno coraggiosamente ha cercato di salvare il 24enne, altri, ed è comprensibile, sono rimasti pietrificati per la paura delle acque scure e profonde e per lo choc davanti a una morte in diretta ma c’è anche chi ha preso il telefonino per filmare e condividere subito sui social. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

