Milano il 22 luglio torna Games of Sforza | decima edizione

Milano, 13 lug. (askanews) – Martedì 22 luglio alle ore 21 la storia degli Sforza rivive al Castello Sforzesco. Nel Cortile delle Armi, va in scena per il decimo anno Game of Sforza – I 50 anni che sconvolsero Milano, spettacolo di e con Davide Verazzani. “Game of Sforza” racconta, in 90 minuti la storia della famiglia degli Sforza che governò il Ducato di Milano nella seconda metà del XV secolo e in soli 50 anni sconvolse la città, portando gloria militare, progresso e cultura. Game of Sforza, torna per il decimo anno, proprio nel luogo in cui queste storie nacquero. In dieci anni lo spettacolo ha totalizzato più di 6. 🔗 Leggi su Ildenaro.it