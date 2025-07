Incendio a Siracusa vicino agli impianti Isab-Erg | elicotteri in azione per spegnere il rogo – Video

Sono in corso da domenica pomeriggio, 13 luglio, le operazioni di spegnimento dell’incendio divampato nel territorio di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa, e che ha interessato un’area prossima agli impianti Isab. In azione anche gli idranti situati nell’area industriale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio a Siracusa vicino agli impianti Isab-Erg: elicotteri in azione per spegnere il rogo – Video

Incendio in un impianto di rifiuti ad Augusta: nube visibile da Siracusa, allarme ambientale

ULTIMI SVILUPPI SULL'INCENDIO E LA NUBE TOSSICA Il rogo è scoppiato il 5 luglio 2025 presso lo stabilimento Ecomac Smaltimenti, coinvolgendo rifiuti plastici e generando una densa nube nera visibile fino a Siracusa. L'ARPA Sicilia, secondo gli ultimis

Incendio a Siracusa vicino agli impianti Isab-Erg: elicotteri in azione per spegnere il rogo – Video; L'incendio nello stabilimento Ecomac ad Augusta è il secondo in tre anni: dubbi sulla sicurezza dell'impianto; Incendio Ecomac, raccolta dei rifiuti a rilento. Costi schizzati ma spunta una soluzione.

Incendio Ecomac, raccolta dei rifiuti a rilento. “Costi schizzati” ma spunta una soluzione - Sono già evidenti le ripercussioni dell’incendio alla Ecomac di Siracusa sul servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti a Siracusa. Come scrive siracusaoggi.it

Incendio in Ecomac, il Prefetto di Siracusa: “la macchina dei soccorsi ha retto, ma serve più prevenzione e coordinamento” - Il Prefetto di Siracusa analizza l'emergenza dell'incendio Ecomac: intervento efficace ma servono miglioramenti nella prevenzione. Segnala siracusanews.it