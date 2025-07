Volley femminile Italia da record! Eguagliata la striscia di vittorie di fila Velasco pareggia Barbolini

La Nazionale Italiana di volley femminile non perde una partita ufficiale dal 1° giugno 2024, quando venne sconfitta dal Brasile al tie-break in un incontro valido per la fase preliminare della Nations League andato in scena a Macao (Cina). Da quel momento le azzurre si sono rivelate imbattibili e hanno infilato addirittura ventisei vittorie consecutive. Il successo odierno contro l’Olanda nell’ultimo incontro della fase preliminare di Nations League ha permesso alle azzurre di eguagliare un record alle nostre latitudini. La formazione guidata dal CT Julio Velasco ha infatti pareggiato la striscia di successi di cui il gruppo guidato da Massimo Barbolini si rese protagonista tra il 2007 e il 2008, il biennio in cui si vinsero gli Europei e si alzò al cielo la Coppa del Mondo, a cui seguì il terzo posto nel World Grand Prix. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Italia da record! Eguagliata la striscia di vittorie di fila, Velasco pareggia Barbolini

Le ragazze di Julio Velasco superano anche il Belgio con un netto 3 a 0 e fanno 9 vittorie su 9 partite in questa Nations League.

