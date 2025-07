Ederson Inter gradimento totale di tutto il club ma l’ostacolo Atalanta è quasi insormontabile | pronta l’alternativa d’esperienza!

Il punto. Il mercato Inter guarda con attenzione al centrocampo, consapevole che il possibile addio di Hakan Calhanoglu, 31 anni, regista turco diventato fulcro del gioco nerazzurro nelle ultime stagioni, potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri della squadra. La corte del Galatasaray è concreta, e nonostante il giocatore non abbia ancora preso una decisione definitiva, la dirigenza interista si sta muovendo per farsi trovare pronta a ogni scenario. Un esempio che dĂ fiducia arriva da Granit Xhaka, 32 anni, centrocampista svizzero attualmente in forza al Bayer Leverkusen e finito proprio nel mirino dei nerazzurri secondo la Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Internews24.com

