Nico Gonzalez Juve l’Al Ahli fa sul serio per l’argentino | ricca offerta dall’Arabia Saudita! Ecco le cifre in ballo e quella rivelazione che può infiammare il mercato

Nico Gonzalez Juve, l’Al Ahli spinge per arrivare all’argentino. Ecco qual è la proposta in ballo, tutte le cifre dell’operazione. Il calciomercato in uscita della Juventus guarda con grande interesse all’Arabia Saudita. La chiave per sbloccare le strategie in entrata della Vecchia Signora potrebbe arrivare dalla cessione di Nico Gonzalez, per cui si è fatto avanti con decisione il club saudita dell’Al-Ahli. Secondo quanto riportato da La Stampa, la trattativa è entrata in una fase calda, con un’offerta importante già sul tavolo della dirigenza bianconera. L’offerta dell’Al-Ahli e la decisione di Nico González. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nico Gonzalez Juve, l’Al Ahli fa sul serio per l’argentino: ricca offerta dall’Arabia Saudita! Ecco le cifre in ballo e quella rivelazione che può infiammare il mercato

Nico Gonzalez Juve, Tudor non rinuncia a lui neanche con la Lazio: ma in quale posizione? L’ultimo aggiornamento di formazione - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez Juve, Tudor punta su di lui anche con la Lazio: ma in quale ruolo? L’ultimo aggiornamento di formazione.

Nico Gonzalez ‘fedelissimo’ di Tudor: sempre titolare dopo l’arrivo del tecnico. E in Lazio Juve… Cosa accadrà - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez è un ‘fedelissimo’ di Tudor: schierato sempre titolare dopo l’arrivo dell’allenatore croato.

Nico Gonzalez cambia ruolo in Parma Juve? L’argentino sarà titolare ma… Ecco l’idea di Tudor: gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Nico Gonzalez cambia ruolo in Parma Juve? Le ultimissime sulla posizione dell’esterno argentino nella sfida.

