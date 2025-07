Ucraina al banchetto della ricostruzione anche tante aziende italiane

Vediamo quali sono le aziende italiane che parteciperanno alla futura ricostruzione dell'Ucraina e per quali progetti.

Ucraina e Stati Uniti firmano l’accordo sulle terre rare: dentro anche un fondo per la ricostruzione - Usa e Ucraina hanno firmato l’accordo su minerali. L’intesa garantisce l’accesso privilegiato degli americani ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

Ucraina, incontro Mulè-Alieksieiev: Parlamenti decisivi per processo ricostruzione e adesione all’Ue - ROMA – Il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, ha incontrato questa mattina a Montecitorio il deputato ucraino Serhii Alieksieiev, co-presidente del Gruppo di Cooperazione Interparlamentare tra la Verkhovna Rada dell’Ucraina e la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana.

La ricostruzione dell’Ucraina parte anche dalle amministrazioni locali - Si può sostenere la causa ucraina in molti modi, dall’Italia o sul campo, risolvendo i problemi immediati dei rifugiati o lavorando a livello istituzionale per la ricostruzione.

Ucraina, giovedì e venerdì la Conferenza sulla ricostruzione a Roma. Partecipano 500 aziende italiane https://ilsole24ore.com/art/ucraina-giovedi-e-venerdi-conferenza-ricostruzione-roma-partecipano-500-aziende-italiane-AHVNvdZB?utm_term=Autofeed&ut

All'evento di due giorni a Roma partecipano circa 3.500 persone, tra leader politici, esponenti del terzo settore e rappresentanti di circa duemila aziende, al fine di incentivare gli investimenti nella ricostruzione e ripresa dell'Ucraina, devastata da oltre tre anni

Ucraina, Zoppas “Sosteniamo le aziende italiane per la ricostruzione” - ROMA (ITALPRESS) – La Ukraine Recovery Conference “mette insieme forze politiche e forze commerciali. msn.com scrive

Leonardo, Snam, Cdp, Sace e non solo: tutti gli accordi tra Italia e Ucraina - Durante la Conferenza sulla ripresa dell'Ucraina sono stati firmati una ventina di accordi tra Italia e Ucraina. Lo riporta startmag.it