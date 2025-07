Tour de France Tim Merlier vince la nona tappa a Chateauroux Jonathan Milan 2° non centra il bis

Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha vinto oggi, domenica 13 luglio, in volata, la nona tappa del Tour de France 2025, la Chinon a Chateauroux, di 174 km, completamente pianeggiante. Jonathan Milan (Lidl Trek) che ieri a Laval ha conquistato la sua prima vittoria nella Grande Boucle. 🔗 Leggi su Today.it

Tim Merlier ha vinto la terza tappa del Tour de France 2025, 178 km da Valenciennes a Dunkerque. Il campione europeo della Soudal-Quick Step ha battuto in volata al fotofinish Jonathan Milan (Lidl-Trek), e il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain Victorious). Mathi Vai su Facebook

Tour de France, Merlier batte Milan nella nona tappa - Tim Merlier nega ancora una volta la gioia della vittoria a Jonathan Milan e si porta a casa la seconda vittoria al Tour de France. Come scrive msn.com

Tour de France 2025, Merlier si prende Châteauroux! - Step vince la nona tappa del Tour de France 2025 con arrivo a Châteauroux. Riporta generationsport.it