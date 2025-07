Gemmato verso la promozione a Viceministro | il piano di Meloni per blindare la sanità - RETROSCENA

Il dossier sul tavolo della premier punta a rafforzare la sanità territoriale e a riequilibrare i poteri al Ministero (a scapito del Ministro Schillaci). Con deleghe mirate, Gemmato diventerebbe regista della riforma che trasforma le farmacie in presìdi diagnostici diffusi. Ma restano dubbi sui cost.

Gemmato verso la promozione a Viceministro: il piano di Meloni per blindare la sanità - RETROSCENA - Il dossier sul tavolo della premier punta a rafforzare la sanità territoriale e a riequilibrare i poteri al Ministero (a scapito del Ministro Schillaci).

Schillaci fa saltare un quasi viceministro imbarazzante. Dopo la bagarre legata al conflitto d’interessi di Gemmato e le sue uscite infelici sui vaccini, ha prevalso la linea della prudenza. Di Giovanni Rodriquez Vai su Facebook

