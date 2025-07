Napoli la casa occupata con violenza a Scampia | Ci hanno preso a sprangate ma l' abbiamo difesa

Napoli, comitati occupano l’ufficio casa del Comune: dipendenti costretti ad andare via - I comitati di Taverna del Ferro occupano l'ufficio del Comune di Napoli delle Politiche per la casa a piazza Cavour.

Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa - Brutto colpo per Antonio Conte che deve rinunciare ad un grande obiettivo: l’Atalanta lo soffia agli azzurri e piazza il grande colpo Napoli, sfuma l’obiettivo: arriva la rivale e con 50 milioni lo porta a casa (Ansa Foto) – SerieAnews Due i colpi messi a segno fin qui, altri due in dirittura d’arrivo per un totale di quattro.

Napoli, accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli: arrestato - (Adnkronos) – Accoltella la moglie e si barrica in casa con i figli, 40enne arrestato dai carabinieri.

