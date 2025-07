Scooter contro auto | il centauro grave non aveva la patente

Uno schianto ad alta velocità , la scooter che perde il controllo e il centauro che vola sull'asfalto. Ora l'uomo, M.O., un 51enne residente a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, si trova ricoverato a Treviso in gravissime condizioni. Il conducente del mezzo è risultato senza patente e il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: scooter - centauro - patente - auto

