Superbike Donington è di Razgatlioglu | Bulega perde la leadership del campionato

Un altro secondo posto per Nicolò Bulega, ma Toprak Razgatlioglu domina il weekend di Donington e si prende la leadership del campionato. Così come in Gara-1, la partenza di Nicolò Bulega non è incisiva e lo costringe a lottare prima con Jonathan Rea (Yamaha) e Andrea Locatelli (Yamaha) prima di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Superbike, Donington barometro del Mondiale? Bulega e Razgatlioglu vicinissimi, il round britannico segnerà la direzione del titolo - Mondiale Superbike 2025, inizia la seconda parte della stagione. Sei appuntamenti agonistici in archivio, altrettanti ancora da disputare, a cominciare da quello dell’imminente fine settimana, durante il quale i centauri saranno impegnati nell’autodromo di Donington, in Gran Bretagna.

Superbike, Alex Lowes il più veloce nella FP1 di Donington ma Bulega e Razgatlioglu sono in scia - Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu si studiano ma è Alex Lowes ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale superbike 2025.

Superbike: Bulega svetta nella FP2 a Donington. Quarto Razgatlioglu - Buone indicazioni da Nicolò Bulega. Dopo la bella prestazione vista questa mattina il pilota italiano ha segnato il miglior tempo in occasione della seconda sessione di prove libere valida per il GP della Gran Bretagna, quinta tappa del Mondiale 2025 di Superbike in scena questo fine settimana presso il circuito di Donington.

Il Campionato del Mondo Superbike riaccende i motori ed il team Aruba.it Racing – Ducati è già al lavoro a Donington (UK) dove andrà in scena il settimo round della stagione 2025. Nicolò Bulega si presenta da leader della classifica mondiale con 9 punt

Superbike, Donington è di Razgatlioglu: Bulega perde la leadership del campionato; Superbike 2025, Bulega resta leader dopo Donington: Razgatlioglu vince Gara 1; NUOVO LEADER DEL CAMPIONATO: Razgatlioglu fa tripletta a Donington e va in testa alla classifica.

SBK Donington, Razgatlioglu diabolico vince anche Gara 2 ed è leader del mondiale - Il turco dopo la Superpole ha vinto anche Gara 2 e con questa diventano tre le triplette centrate su questo tracciato, dove è salito sul gradino più alto del podio 12 volte ... Segnala insella.it

WorldSBK Donington: il re è sempre Razgatlioglu - Dopo la vittoria nella Superpole Race della mattina, il turco della BMW domina anche Gara 2, sempre davanti a Bulega e passa in testa al campionato con 4 punti di vantaggio sul pilota Ducati ... dueruote.it scrive