Sicurezza in Bolognina quasi 800 identificati dalla polizia

Bologna, 13 luglio 2025 – Continuano i controlli serrati della polizia in Bolognina per contrastare spaccio e illegalità sulla zona calda del Quartiere Navile. Dopo due settimane di attività , i risultati ottenuti dalla Questura registrano numeri elevati: si parla, infatti, di 760 persone controllate, di cui 349 con precedenti di polizia, 7 arresti e 21 attività commerciali controllate, di cui una chiusa per motivi di ordine pubblico e 14 stranieri irregolari rintracciati, quattro dei quali accompagnati al Cpr per il rimpatrio. A rendere possibile questo fitto monitoraggio, l’operato di personale appartenente a diversi reparti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza in Bolognina, quasi 800 identificati dalla polizia

In questa notizia si parla di: polizia - bolognina - sicurezza - quasi

Oltre 50 arresti in due mesi in Bolognina: spaccio, rapine e furti nel mirino della polizia - Più di 50 arresti in due mesi: è questo il bilancio dell’intensa attività di contrasto alla criminalità svolta dalla polizia alla Bolognina, una delle aree cittadine al centro dell’attenzione per fenomeni di degrado urbano e microcriminalità , ma anche teatro di due feroci omicidi in piazza.

Polizia passa al setaccio la Bolognina: trovata droga in un bar, cento identificati / Video - Bologna, 1 luglio 2025 – È di un centinaio di persone identificate (una settantina delle quali avevano precedenti) il primo bilancio del piano straordinario di controlli della polizia avviato dalla Questura in zona Bolognina.

Ieri sera è partito il primo turno notturno della Polizia Locale. Non era mai successo prima che a Parma un’Amministrazione, dopo aver assunto quasi 50 nuovi agenti, organizzasse anche la loro presenza in città nelle ore notturne. Non è stato semplice arrivar Vai su Facebook

Sicurezza in Bolognina, quasi 800 identificati dalla polizia; Inaugurazione della sala d’ascolto protetto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Bologna - Questura di Bologna | Polizia di Stato; Bologna, il fiuto del cane Ares della Polizia Locale permette di rintracciare quasi sette etti di hashish.

Sicurezza in Bolognina, quasi 800 identificati dalla polizia - Bologna, 13 luglio 2025 – Continuano i controlli serrati della polizia in Bolognina per contrastare spaccio e illegalità sulla zona calda del Quartiere Navile. Riporta msn.com

Controlli della Polizia, 7 arresti e un'attività chiusa - Ma anche 21 attività commerciali esaminate, di cui una chiusa per motivi di ordine pubblico e 14 stranieri irregolari ... Scrive msn.com