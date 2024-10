Mario Cusitore flirt fuori da Uomini e Donne? Pesanti segnalazioni sul cavaliere (Di martedì 22 ottobre 2024) Il lupo perde il pelo ma non il vizio, questo è proprio il caso di dirlo. Mario Cusitore, infatti, pare ci sia cascato di nuovo. Dopo tutte le segnalazioni trapelate quando corteggiava Ida Platano a Uomini e Donne, anche adesso stanno trapelando indiscrezioni alquanto compromettenti sul suo conto. Pare, infatti, che il cavaliere stia avendo dei flirt anche al di fuori del programma. Le segnalazioni su Mario Cusitore Maria De Filippi ha sempre avuto una sorta di debole per Mario Cusitore, al punto da perdonargli qualunque marachella a scapito di altri protagonisti che, invece, per cose anche meno gravi, sono stati asfaltati. Ad ogni modo, adesso pare che la musica sia cambiata. Di recente, infatti, stanno trapelando delle segnalazioni piuttosto Pesanti sul cavaliere. Tutto.tv - Mario Cusitore flirt fuori da Uomini e Donne? Pesanti segnalazioni sul cavaliere Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 22 ottobre 2024) Il lupo perde il pelo ma non il vizio, questo è proprio il caso di dirlo., infatti, pare ci sia cascato di nuovo. Dopo tutte letrapelate quando corteggiava Ida Platano a, anche adesso stanno trapelando indiscrezioni alquanto compromettenti sul suo conto. Pare, infatti, che ilstia avendo deianche al didel programma. LesuMaria De Filippi ha sempre avuto una sorta di debole per, al punto da perdonargli qualunque marachella a scapito di altri protagonisti che, invece, per cose anche meno gravi, sono stati asfaltati. Ad ogni modo, adesso pare che la musica sia cambiata. Di recente, infatti, stanno trapelando dellepiuttostosul

