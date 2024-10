Maltempo senza fine in Emilia Romagna, tornano le piogge: allerta arancione (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Piove sul bagnato. Dopo il disastro dell’alluvione che ha devastato Bologna, parte dell’Emilia e della Romagna, sono previsti ancora temporali. Arpae e protezione civile hanno emanato un’allerta meteo arancione e gialla a partire dalla mezzanotte di domani, mercoledì 23 ottobre, per piene dei fiumi, criticità idrogeologica e temporali. Una nuova fase di perturbazioni e, secondo Roberto Nanni, tecnico meteorologo di Ampro, “potenzialmente pericolosa da un punto di vista idrogeologico. Sul Mediterraneo occidentale – spiega – si sta riorganizzando una vasta area depressionaria che condizionerà l'andamento meteo fino a domenica, in particolare sulle regioni centro-settentrionali e al Nord Ovest”. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo senza fine in Emilia Romagna, tornano le piogge: allerta arancione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Bologna, 22 ottobre 2024 – Piove sul bagnato. Dopo il disastro dell’alluvione che ha devastato Bologna, parte dell’e della, sono previsti ancora temporali. Arpae e protezione civile hanno emanato un’meteoe gialla a partire dalla mezzanotte di domani, mercoledì 23 ottobre, per piene dei fiumi, criticità idrogeologica e temporali. Una nuova fase di perturbazioni e, secondo Roberto Nanni, tecnico meteorologo di Ampro, “potenzialmente pericolosa da un punto di vista idrogeologico. Sul Mediterraneo occidentale – spiega – si sta riorganizzando una vasta area depressionaria che condizionerà l'andamento meteo fino a domenica, in particolare sulle regioni centro-settentrionali e al Nord Ovest”.

