Maltempo in Calabria: ingenti danni all'agricoltura nel lametino

L'ondata di Maltempo che ha colpito la provincia di Lamezia Terme in Calabria ha causato danni devastanti al comparto agricolo locale. Secondo un rapporto della Coldiretti Calabria, numerosi ettari di terreni agricoli sono stati invasi da acqua e fango, compromettendo la produzione di olive, agrumi, ortaggi e altre coltivazioni. Le perdite, che già si preannunciano ingenti, minacciano di peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni.

I danni alle coltivazioni

Il primo monitoraggio condotto dalla Coldiretti ha messo in evidenza la gravità della situazione, con centinaia di ettari di oliveti, agrumeti, serre e vigneti completamente sommersi. Gli oliveti, sebbene preservati dalle chiome alte degli alberi, hanno subito un ritardo nella raccolta delle olive a causa del terreno completamente impantanato.

