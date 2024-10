Maltempo e colture: gravi danni in campagna, tra campi allagati e frane (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Maltempo che si è abbattuto tra sabato e domenica anche sulla provincia di Modena ha provocato seri danni in campagna. E’ quanto riporta Coldiretti Modena nel tracciare un primo bilancio che evidenzia un situazione a macchia di leopardo dal nord al sud della provincia."A subire i danni – Modenatoday.it - Maltempo e colture: gravi danni in campagna, tra campi allagati e frane Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilche si è abbattuto tra sabato e domenica anche sulla provincia di Modena ha provocato seriin. E’ quanto riporta Coldiretti Modena nel tracciare un primo bilancio che evidenzia un situazione a macchia di leopardo dal nord al sud della provincia."A subire i

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - Bologna piegata dalla pioggia tra danni e solidarietà - A Bologna cuore dell’Emilia, allagata dopo le piogge torrenziali degli ultimi giorni. Servizio di Massimiliano Cochi The post Maltempo, Bologna piegata dalla pioggia tra danni e solidarietà first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Danni del maltempo - acqua torbida dalle sorgive Amam - Dopo l'emergenza siccità ci mancava pure l'acqua torbida. Amam ha reso noto che a causa del maltempo delle ultime ore si registra un aumento di acqua torbida dalle sorgive gestite dall'azienda comunale. Sono già in corso le attività tecniche di verifica per la pronta risoluzione del problema... (Messinatoday.it)

Scuole chiuse ad Aci Sant'Antonio per verificare i danni del maltempo - La Protezione Civile ci ha contattato per raccomandare massima allerta. La perturbazione sul territorio messinese si sta spostando verso le nostra area. Non sappiamo che tipo di allerta si diramerà più tardi per domani, ma in ogni caso le scuole rimarranno chiuse per verificare i danni che ci... (Cataniatoday.it)