Lortica.it - L’immaginaria “Oratio pro muliere Arretina”: una storia inventata tra Silla, vendette e diritti di cittadinanza

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sappiamo che, dopo l’uccisione di Mario,si vendicò di tutte le città che avevano aiutato il suo rivale. Arezzo fu messa a ferro e fuoco: il vecchio foro venne incendiato, molti cittadini uccisi, e ai sopravvissuti furono tolti laromana e iad essa connessi. Una ricca e nobile donna sposata viaggiava su una carrozza a quattro ruote, sia per andare al mercato sia per spostarsi dalla sua villa a Roma ai suoi possedimenti sotto la collina di Puglia, ad Arezzo. Prendeva la strada costruita prima del 187 a.C., che arrivava fino a Chiusi e poi ad Arezzo, successivamente prolungata fino a Firenze, nell’anno della fondazione della città gigliata. Dopo una corte spietata da parte del dittatore, noto per il suo debole per le donne, e poiché questa ricca donna, dopo averlo fatto attendere a lungo, si era infine rifiutata, fu indagata.