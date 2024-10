L’ex ceo di Abercrombie & Fitch arrestato per traffico sessuale. Si sospettano abusi su decine di uomini (Di martedì 22 ottobre 2024) New York, 22 ottobre 2024 – L'ex amministratore delegato di Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, è stato arrestato per traffico sessuale. L'inchiesta, avviata l'anno scorso dall'Fbi e dai procuratori federali dell'Eastern District of New York, ha portato anche all'arresto del suo partner Matthew Smith e di un terzo uomo. Secondo l'accusa Jeffries, che è stato alla guida del marchio di moda dal 1992 al 2014, insieme agli altri accusati sfruttavano giovani uomini invitati a party da loro organizzati. L'Fbi ha aperto l'indagine dopo che la Bbc aveva rivelato che l'ex ceo, oggi 79enne, e il suo partner, 60 anni, avevano abusato sessualmente di decine di uomini durante eventi ospitati nelle loro residenze di New York e negli hotel di tutto il mondo. Quotidiano.net - L’ex ceo di Abercrombie & Fitch arrestato per traffico sessuale. Si sospettano abusi su decine di uomini Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) New York, 22 ottobre 2024 – L'ex amministratore delegato di, Mike Jeffries, è statoper. L'inchiesta, avviata l'anno scorso dall'Fbi e dai procuratori federali dell'Eastern District of New York, ha portato anche all'arresto del suo partner Matthew Smith e di un terzo uomo. Secondo l'accusa Jeffries, che è stato alla guida del marchio di moda dal 1992 al 2014, insieme agli altri accusati sfruttavano giovaniinvitati a party da loro organizzati. L'Fbi ha aperto l'indagine dopo che la Bbc aveva rivelato che l'ex ceo, oggi 79enne, e il suo partner, 60 anni, avevano abusato sessualmente dididurante eventi ospitati nelle loro residenze di New York e negli hotel di tutto il mondo.

