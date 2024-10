Lanazione.it - La vita di un commissario, tra amicizia, amore e fedeltà

(Di martedì 22 ottobre 2024) Pisa, 22 ottobre 2024 – Anche quest’anno Anfi Pisa (Associazione Finanzieri d’Italia) e DreamBook edizioni organizzano una serie di appuntamenti letterari dedicati ai propri soci ma aperti a tutti gli amanti della lettura. Sede degli incontri l’Accademia di Musica Moderna, in via Carducci 62 alla Fontina che in partnership con Anfi e la casa editrice pisana ha scelto di aggiungere alla propria attività musicale anche quella di condividere momenti dedicati ai libri e agli autori locali. Il primo appuntamento è per domani alle 21.15 con Aldo del Gratta che presenterà il suo romanzo “Emanuele Rinaldi,di undi polizia fedele e anomalo servitore del Paese”. Un romanzo che, attraverso un lungo flashback del protagonista, in un letto di ospedale dopo uno scontro a fuoco, ripercorre la sua, raccontandola al figlio che lo veglia al capezzale.