Ilfattoquotidiano.it - La Juventus ha 4 capitani, così Thiago Motta ribalta l’equazione: chi ha la fascia non è (l’unico) leader

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Un capitano, c’è solo un capitano”. No, per lace ne sono ben 4. E potrebbero diventare anche di più nel corso della stagione. La politica diè chiara: “Conta solo lo spirito del gruppo”. In una rosa dove ufficialmente laspetterebbe a Danilo (come lo è stato negli anni precedenti), il brasiliano è relegato ai margini del progetto e la sua titolarità non è più cosa certa da diverse giornate., tocca agli altri prendere la sua eredità sul campo: Gatti più di tutti, poi Bremer prima dell’infortunio e Cambiaso. Tutti si devono sentire responsabilizzati e l’unica certezza è il gruppo. Eraanche a Bologna: 5, fino ai definitivi Ferguson e Freuler. Un’equazioneta Se hai la, non sei necessariamente. Anche Paulo Fonseca lo aveva detto prima di Milan-Udinese,lo sta mettendo in pratica.