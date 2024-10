La cocaina rosa sintetica e devastante conquista Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) La cocaina rosa, conosciuta anche come tusi o 2C-B, è una droga sintetica che si sta diffondendo sempre più nelle grandi città, inclusa Roma, soprattutto tra i giovani benestanti e nei contesti esclusivi. Il suo nome deriva dal colore caratteristico, rosa appunto, che la distingue dalla cocaina tradizionale, benché i due stupefacenti abbiano origini e La cocaina rosa sintetica e devastante conquista Roma L'Identità. Lidentita.it - La cocaina rosa sintetica e devastante conquista Roma Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La, conosciuta anche come tusi o 2C-B, è una drogache si sta diffondendo sempre più nelle grandi città, inclusa, soprattutto tra i giovani benestanti e nei contesti esclusivi. Il suo nome deriva dal colore caratteristico,appunto, che la distingue dallatradizionale, benché i due stupefacenti abbiano origini e LaL'Identità.

Cocaina rosa - è boom tra minorenni a Roma. L'allarme degli esperti : "Effetti devastanti" - Viene genericamente chiamata “cocaina rosa” per via del suo colore ottenuto aggiungendo un colorante alimentare, anche se con la più comune polvere bianca ha poco a che fare: si tratta, invece, di feniletilamina di laboratorio (2C-B), una nuova sostanza di laboratorio che, pur sniffata come la cocaina, ha effetti molto più potenti e pericolosi. (Tg24.sky.it)