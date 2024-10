Juventus-Stoccarda: programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Juventus-Stoccarda, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Due vittorie su due e tanta euforia per il percorso dei bianconeri nella competizione più prestigiosa, ora però serve una conferma contro l’insidiosissima formazione tedesca e così la Vecchia Signora vuole vincere per restare nelle primissime posizioni della maxi classifica. Chi riuscirà a vincere all’Allianz Stadium? Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 22 ottobre. LA PRESENTAZIONE DIFFIDATI Juventus I telecronisti DI Juventus-Stoccarda Juventus-Stoccarda sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. Juventus-Stoccarda: programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ile isu Sky Sport di, match valido per la terza giornata della. Due vittorie su due e tanta euforia per il percorso dei bianconeri nella competizione più prestigiosa, ora però serve una conferma contro l’insidiosissima formazione tedesca e così la Vecchia Signora vuole vincere per restare nelle primissime posizioni della maxi classifica. Chi riuscirà a vincere all’Allianz Stadium? Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 22 ottobre. LA PRESENTAZIONE DIFFIDATIDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.SkySportFace.

Torna la Champions - oggi in campo Juventus-Stoccarda e Milan-Bruges - Si parte questo pomeriggio alle 18. Milan-Club Brugge è su Sky per gli abbonati della piattaforma a pagamento che possono seguire Milan-Club Brugge sia in TV sia in live streaming con l’app SkyGo oppure su NOW. I rossoneri devono provare a riscattarsi in Europa dopo le prime due gare fallite contro Liverpool e Leverkusen. (Ilnapolista.it)

LIVE – Juventus-Stoccarda 2-2 - Youth League 2024/2025 (DIRETTA) - 1-0. 14? – Si sblocca il match, Vacca porta avanti la Juventus. 2-2. 00 – Buon pomeriggio amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Juventus e Stoccarda. La compagine bianconera arriva da due importanti vittorie consecutive conquistate contro PSV Eindhoven e Lipsia e ha intenzione di proseguire su questa strada, in modo tale da confermarsi nel gruppo delle prime della maxi-classifica ... (Sportface.it)

LIVE – Juventus-Stoccarda 1-2 - Youth League 2024/2025 (DIRETTA) - 1-2. 30? – Prova ad abbozzare una reazione lo Stoccarda. 15. 1? – Si parte. 70? – Cambi da entrambe le parti, squadre che si allungano. 14? – Si sblocca il match, Vacca porta avanti la Juventus. 60? – Ospiti che stanno salendo di intensità . La diretta testuale di Juventus-Stoccarda, match valevole per la terza giornata della fase campionato di Youth League 2024/2025. (Sportface.it)