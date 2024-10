Thesocialpost.it - Italia, terremoto: un’altra scossa, ancora lì

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La terra torna a tremare nelle Marche, precisamente in provincia di Macerata. Alle ore 6.41 di questa mattina, unadi magnitudo 2.8 ha colpito il territorio, con epicentro situato a soli 3 km dal borgo medievale di Esanatoglia. Il sisma è stato rilevato a una profondità di 52 km, come comunicato dalla sala sismica dell’INGV di Roma. Fortunatamente, lanon sembra aver causato danni significativi, ma è stata avvertita in diverse aree circostanti, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale. Esanatoglia, un comune di circa 1.887 abitanti, è noto per essere uno dei borghi più belli d’, immerso in un suggestivo scenario naturale ai piedi dell’Appennino umbro-marchigiano. Le autorità locali monitorano la situazione, e non si registrano ulteriori scosse al momento. L'articololì proviene da The Social Post.