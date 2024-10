Lettera43.it - Israele, arrestate altre sette presunte spie dell’Iran

(Di martedì 22 ottobre 2024) La polizia israeliana ha arrestatopersone residenti a Gerusalemme est con l’accusa di spionaggio a favore. I fermati sono sospettati di aver pianificato attacchi in, tra cui l’assassinio di uno scienziato nucleare e di un sindaco nel centro del Paese. Hanno tutti un’età compresa tra i 19 e i 23 anni e il capo della banda, un ventitreenne di nome Rami Alian, sarebbe stato reclutato da un agente iraniano. Nessuno dei sospettati aveva precedenti penali o relativi alla sicurezza. Gli arresti si sommano aidel giorno precedente, quando le forze dell’ordine avevano fermatoisraeliani ad Haifa con le medesime accuse. Tra i piani della cellula c’era un attentato a uno scienziato nucleare Secondo quanto riporta il Times of Israel, la cellula sarebbe stata attiva per circa due anni.