Inzaghi, dopo Roma-Inter due certezze: 'Senza non si vince' – CdS

Inzaghi domenica sera a Roma ha ritrovato la sua Inter. Il tecnico nerazzurro ha ricevuto due ottime risposte, che ora fanno ben sperare.

certezze – All'Inter domenica sera è bastato un solo gol per espugnare l'Olimpico di Roma. Un gol e due certezze ritrovate, che fanno sorridere Simone Inzaghi. Sì, perché la vittoria di Roma ha un peso specifico enorme, se si considerata in che modalità e condizioni è arrivata. dopo ventotto minuti, l'Inter infatti perde due pilastri come Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi. Il turco, faro assoluto del centrocampo, ieri si è anche sottoposto agli esami strumentali. Con la sua uscita, i nerazzurri hanno perso in fluidità di gioco, non potendo mettere il sostituto naturale Kristjan Asllani, anche lui infortunato, e adattando Nicolò Barella, reduce da un infortunio. Ma da grande squadra, l'Inter si è subito riassestata trovando gol e vittoria.

