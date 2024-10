Indagini sulla polizia a Pisa: dieci agenti coinvolti in un caso di legittima difesa contestata (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’inchiesta della procura di Pisa ha portato alla luce un intrigante sviluppo legato agli eventi del 23 febbraio, quando le forze dell’ordine sono state coinvolte in scontri con gli studenti durante un corteo a sostegno della Palestina. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su circa dieci poliziotti per presunti comportamenti violenti eccessivi. Questi eventi hanno sollevato interrogativi sulla legittimità delle azioni delle forze di polizia e sull’adeguatezza della gestione delle manifestazioni. Le circostanze degli scontri Il 23 febbraio, in occasione di un corteo che richiamava l’attenzione sulla situazione in Palestina, la città di Pisa è stata teatro di tensioni tra studenti e polizia. Gaeta.it - Indagini sulla polizia a Pisa: dieci agenti coinvolti in un caso di legittima difesa contestata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’inchiesta della procura diha portato alla luce un intrigante sviluppo legato agli eventi del 23 febbraio, quando le forze dell’ordine sono state coinvolte in scontri con gli studenti durante un corteo a sostegno della Palestina. L’attenzione degli inquirenti si è concentrata su circapoliziotti per presunti comportamenti violenti eccessivi. Questi eventi hanno sollevato interrogativilegittimità delle azioni delle forze die sull’adeguatezza della gestione delle manifestazioni. Le circostanze degli scontri Il 23 febbraio, in occasione di un corteo che richiamava l’attenzionesituazione in Palestina, la città diè stata teatro di tensioni tra studenti e

