Il talento del giovane Luca Gorla nella chiesa di Santa Maria delle Assi (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Modena Organ Festival fa tappa stasera alle 20.45 alla chiesa di Santa Maria delle Assi in corso Canalgrande, che custodisce un organo cinquecentesco di particolare pregio, "certamente l’organo storico più bello della città , per purezza del suono e colori timbrici", dice il maestro Stefano Pellini, direttore artistico della rassegna. Il concerto vedrà protagonista l’organista lombardo Luca Gorla (foto), che a 23 anni può già vantare una bella carriera in Italia e all’estero, con numerosi premi. Originario di Tradate (comune in provincia di Varese, Lombardia), ha iniziato gli studi musicali già all’età di sei anni, si è formato al Conservatorio Verdi di Como, e poi diplomato con lode al Conservatorio Boito di Parma, quindi ha conseguito il post-gradum in organo al Pontificio Istituto di musica sacra a Roma. Ilrestodelcarlino.it - Il talento del giovane Luca Gorla nella chiesa di Santa Maria delle Assi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Modena Organ Festival fa tappa stasera alle 20.45 alladiin corso Canalgrande, che custodisce un organo cinquecentesco di particolare pregio, "certamente l’organo storico più bello della città , per purezza del suono e colori timbrici", dice il maestro Stefano Pellini, direttore artistico della rassegna. Il concerto vedrà protagonista l’organista lombardo(foto), che a 23 anni può già vantare una bella carriera in Italia e all’estero, con numerosi premi. Originario di Tradate (comune in provincia di Varese, Lombardia), ha iniziato gli studi musicali già all’età di sei anni, si è formato al Conservatorio Verdi di Como, e poi diplomato con lode al Conservatorio Boito di Parma, quindi ha conseguito il post-gradum in organo al Pontificio Istituto di musica sacra a Roma.

