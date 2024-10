Gaeta.it - Il peperone di Senise protagonista del tour “Aromi d’Italia”: un viaggio sensoriale in Basilicata

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ildiè stato oggi al centro dell'attenzione a Potenza, durante la tappa del progetto "". Questa iniziativa di marketing olfattivo, supportata dal Ministero del Turismo e coordinata dalla Regione Toscana, ha come obiettivo fondamentale quello di esaltare la ricca offerta enogastronomica italiana, mettendo in risalto le eccellenze regionali. Questo evento non solo celebra la tradizione culinaria lucana, ma si propone anche di creare un legame sempre più forte tra gastronomia e turismo.: undi sapori in 17 tappe Il" si articola in un ciclo di 17 eventi in diverse città italiane. Ogni tappa prevede degustazioni curate dalla Federazione Italiana Cuochi, con piatti locali che mettono in risalto glitipici del territorio ospitante.