Il Napoli di Conte e non solo: parla Santacroce (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ex calciatore del Napoli Fabiano Santacroce è intervenuto a Radio Capri. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione 'Bordocampo'. Contro l'Empoli, un Napoli che fa un pò fatica: troppi giocatori sulle gambe. Magari anche per Lukaku, queste due settimane di preparazione intensa si sono fatte sentire. Gli azzurri, però, nonostante tutto, riescono a portare a casa una gara alquanto difficile. Che ne pensi? "Sì. Un Napoli sicuramente messo in difficoltà, da una squadra che ho visto molto quadrata e molto solida. E' stato molto bravo anche mister D'Aversa a preparare la gara, visto che sono riusciti a mettere in difficoltà comunque il Napoli. La squadra partenopea si è presentata nel primo tempo molto sotto tono". Il secondo tempo del Napoli al Castellani Invece, nel secondo tempo si è visto qualcosa in più da parte dei ragazzi.

